Ze schoor zich kaal om niet te moeten zingen, maar nu is ze populairder dan haar vader: Willow Smith, de dochter van Will en Jada Smith

Sloeg de carrière van haar vader aan het wankelen, na die fameuze klap op de Oscars, dan neemt de hare een hoge vlucht. Op haar 21ste heeft Willow – dochter van Will en Jada Smith – vijf albums, een gevierde podcast en een populariteit die de rest van haar familie in een figurantenrol duwt. Zelf háát ze die roem – ze schoor zich daarom zelfs kaal. Maar willen of niet, de jongste Smith-telg wordt op handen gedragen, als een van dé gezichten van Gen Z.