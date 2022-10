Alweer opgepakt, alweer voor zijn rijgedrag, maar veel lijkt Radja Nainggolan er zich niet van aan te trekken

Ex-Rode Duivel Radja Nainggolan (34) werd gisteren alweer gearresteerd voor zijn rijgedrag. Hij werd achter het stuur van zijn Mercedes betrapt door een patrouille, terwijl hij niet over een rijbewijs beschikt. En dat is dan weer een gevolg van een veroordeling voor dronken en te snel rijden in 2021. Maar de voetbalster is zelf niet onder de indruk van de eventuele gevolgen van deze nieuwe frats.