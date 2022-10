Davy Van Bael, de Herentalse keeperstrainer die onlangs de broek van de Limburgse scheidsrechter Kris Feytons naar beneden trok, is door de KBVB welgeteld één speeldag geschorst. Mager, en zéér opmerkelijk. Een flater van het bondsparket, zo blijkt. Het scheidsrechterskorps is not amused.