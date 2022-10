Kangoeroes Mechelen wint eerste Europese wedstrijd in Bulgarije

Prachtprestatie van Kangoeroes Mechelen in Bulgarije. De eerste officiële Europese wedstrijd bracht voor de Maneblussers een knappe overwinning on the road en versus Rilski. Volgende week woensdag 19 oktober ontvangt Kangoeroes Mechelen in de Schalk in Willebroek het Franse Cholet.

Vice-kampioen Kangoeroes Mechelen fonkelde rechtstreeks in de poulefase van de FIBA Europe Cup en opende in poule E Europees door de grote poort. In het Bulgaarse Rilski Sportist pakte het team van Coach van het Jaar Kristof Michiels met een collectieve prestatie uit. Geen nervositeit, wel een puike defense en heerlijke offensieve aanvalspatronen zorgden via onder meer Brian Fobbs voor een 15-21 Mechelse voorsprong na het eerste kwart. Geen remonte in de tweede periode bij de Bulgaren. Integendeel, Kangoeroes Mechelen ging heerlijk op zijn elan verder en nam via Joppe Mennes, opnieuw Brian Fobbs en Richmond Aririguzoh verder afstand. Na een 15-31 in dat tweede kwart trok Kangoeroes Mechelen met maar liefst een 30-52 richting kleedkamer.

Chavdar Kostof en Brandon Randolph scoorden in het derde kwart voor Rilski Sportist. Van een echte Bulgaarse comeback was evenwel geen sprake. De Kangoeroes behielden het overzicht en trokken dan ook het laatste kwart in met een 54-73 bonus.

Met duidelijke dominantie in de rebound (28-36), maar liefst 27 assists en via ook Domien Loubry (7 punten, 9 assists) en Jonas Foerts schitterde Kangoeroes Mechelen ook in het slotkwart. Via een secure shotselectie (42 op 69 shots, waarvan 11 op 22 driepunters) ging het dan ook naar een 60-90 tussenstand. Joppe Mennes dunkte de century (60-100) en het eerste Europees feestje in Bulgarije kon voor Kangoeroes Mechelen dan ook aanvatten.

Rilski-Kangoeroes Mechelen 66-100

Kwarts: 15-21, 15-31, 24-21, 12-27

Kangoeroes Mechelen: (42 op 69 shots, waarvan 11 op 22 driepunters, 5 op 7 vrijworpen en 24 fouten) Fobbs 24, Mennes 14, Mukubu 7, Tshimanga 0, Van Buggenhout 4, Arriguzoh 18, Davis 9, Foerts 5, Loubry 7, Palinckx 7, Thomas 8