Telenet Giants Antwerp opent FIBA Europe Cup met winst in Gmunden

Antwerp Giants won Europees in het Oostenrijkse Gmunden. — © GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Telenet Giants Antwerp opende de FIBA Europe Cup (poule B) met belangrijke winst op verplaatsing bij het Oostenrijkse Swans Gmunden. De Giants verspeelden in het slotkwart wel een grote bonus, maar bleven cool en stelden in moneytime de nipte alsnog veilig.

Patrick Ceulemans in Gmunden

Met een snedig en creatief basketbal nam Telenet Giants Antwerp in het eerste kwart onmiddellijk de partij stevig in handen. Quinten Goodin, die in de basisvijf startte ten koste van Mo Watson, stuwde de Giants mee naar een 2-8 voorsprong. Swans Gmunden reageerde naar een 17-18 tussenstand, maar de Giants sloten het eerste kwart af met een 17-25 bonus.

De Giants domineerden ook het tweede kwart. Via Mo Watson, Royce Hamm en Thijs De Ridder die de eveneens sterk spelende Reggie Upshaw knap kwam aflossen: 24-34. Seppe D’Espallier dunkte en halfweg flikkerde er na 34-47 dan ook een 38-50 Antwerpse bonus op het scorebord.

Ook in de derde periode geen vuiltje aan de lucht voor Telenet Giants Antwerp. Royce Hamm en Avery Woodson zorgden na een 40-56 voor een maximale 46-66 voorsprong voor de Sinjoren.

Via onder meer Dominique Green milderde Swans Gmunden wel naar een 59-72 achterstand na drie kwarts. Telenet Giants Antwerp begon het slotschuifje toch nog met een geruststellende voorsprong.

De Giants vielen echter compleet stil en de Oostenrijkers vonden hun momentum. Urald King en Daniel Friedrich gaven steun aan Dominic Green en na een 14-6 tussenspurt zat Swans Gmunden bij 73-78 opnieuw in de partij. Mo Watson scoorde maar bij 83-83 stond Gmunden plotseling langszij. Wat volgde was een zenuwenslag waar Mo Watson en Roy Hamm de Giants toch nipt op voorsprong hielden: 87-89. Met vrijworpen legde Telenet Giants Antwerp de verdiende zege toch nog vast.

Swans Gmunden-Telenet Giants Antwerp 88-92

Kwarts: 17-25, 21-25, 21-22, 29-20

Telenet Giants Antwerp: (35 op 64 shots, waarvan 10 op 25 drieunters, 12 op 17 vrijworpen en 20 fouten) Watson 16 , Smout 0, Goodin 16, Hamm 17, Woodson 12, D’’Espallier 2, De Ridder 12, Rogiers 4, Mwema 2, Upshaw 11