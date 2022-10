Remco Evenepoel en Lotte Kopecky winnen de Kristallen Fiets, ook bondscoach Sven Vanthourenhout bekroond

Remco Evenepoel is woensdagavond in de studio’s van DPG Media in Vilvoorde gekozen tot winnaar van de 31e Kristallen Fiets, de award van de krant Het Laatste Nieuws voor de beste Belgische wielrenner van het afgelopen jaar. De 22-jarige renner van Quick-Step Alpha Vinyl was vooraf de grote topfavoriet en maakte die status ook waar.

Hij haalde het met 1100 punten voor Wout van Aert (870 ptn) en Jasper Philipsen (436 ptn). Arnaud De Lie (398 ptn) en Yves Lampaert (106 ptn) vervolledigden de top vijf.

Evenepoel bezorgde wielerminnend België een prachtige nazomer. Begin september won hij als eerste Belg in 44 jaar een Grote Ronde. Hij schreef de Vuelta op zijn naam. Evenepoel behield vervolgens de focus voor het WK in het Australische Wollongong. Na brons in de tijdrit volgde de ultieme kroon op het werk met de wereldtitel in de wegrit. In het voorjaar had hij met Luik-Bastenaken-Luik ook al een eerste monument op zijn naam geschreven en kroonde hij zich tot Belgisch kampioen tijdrijden. Tussendoor schreef hij ook de Clasica San Sebastian voor de tweede keer op zijn naam.

Voor Evenepoel, die zaterdag in het huwelijksbootje stapte met zijn jeugdliefde Oumi, is het zijn tweede Kristallen Fiets. In 2019 viel hij voor de eerste keer in de prijzen, een jaar eerder was hij de Belofte van het Jaar.

De voorbije twee jaar ging de Kristallen Fiets telkens naar Wout van Aert en ook nu heeft de 28-jarige renner van Jumbo-Visma een beresterk jaar achter de rug, met onder meer ritzeges in Parijs-Nice en het Critérium du Dauphiné, winst in de Omloop Het Nieuwsblad en de E3, en drie ritten en het puntenklassement in de Ronde van Frankrijk, waarin hij van de tweede tot en met de vijfde etappe ook de gele leiderstrui mocht dragen. Hij werd dit jaar tweede.

Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) sleepte de Kristallen Zweetdruppel in de wacht, de bekroning voor de beste helper van het seizoen.

© BELGA

Kopecky pakt haar derde Kristallen Fiets op rij

Lotte Kopecky is woensdagavond voor het derde jaar op rij verkozen tot Beste Wielrenster van het jaar. De 27-jarige renster won na 2020 en 2021 opnieuw de Kristallen Fiets bij de vrouwen.

Kopecky haalde het met 1118 punten, voor Julie De Wilde (666 ptn) en Shari Bossuyt (490 ptn). Febe Jooris (408 ptn) en Kim de Baat (200 ptn) maakten de top vijf compleet.

Kopecky zette in 2022 de stap naar de absolute wereldtop. In het voorjaar schitterde ze met zeges in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. In Parijs-Roubaix werd ze tweede. Nadien volgde nog een ritzege in de Ronde van Burgos en de Belgische driekleur in het tijdrijden. In de Giro, Tour en Vuelta kon ze geen ritzege behalen, maar Kopecky was wel helemaal klaar voor het WK op de weg in het Australische Wollongong. Enkel een late uitval van de Nederlandse Annemiek van Vleuten hield haar van het goud. Ze bleef zo achter met zilver.

Kopecky verblijft momenteel in Saint-Quentin-en-Yvelines, ten westen van Parijs. Daar startte woensdag het WK baanwielrennen. Kopecky rijdt er de afvalling (donderdag), ploegkoers (met Shari Bossuyt, zaterdag) en puntenkoers (zondag). Onze landgenote verdedigt in Frankrijk haar wereldtitel in de puntenkoers van vorig jaar in Roubaix. Op de afvalling veroverde ze toen WK-zilver. Afgelopen zomer pakte ze ook al Europese titels in de afvalling en puntenkoers in München.

© BELGA

Vanthourenhout krijgt de prijs voor Ploegleider van het Jaar

Sven Vanthourenhout heeft woensdag de trofee voor Ploegleider van het Jaar ontvangen op het Gala van de Kristallen Fiets. De 41-jarige West-Vlaming krijgt de prijs voor zijn prestaties als bondscoach van de Belgische mannen elite en U23 op het WK wielrennen in het Australische Wollongong eind september.

Onder leiding van Vanthourenhout kroonde Remco Evenepoel zich tot wereldkampioen op de weg. Het toptalent van Quick-Step Alpha Vinyl had eerder ook brons veroverd in de tijdrit. Bij de beloften pakte Alec Segaert zilver in de tijdrit.

In augustus had Vanthourenhout met sprinter Tim Merlier ook al brons gepakt op het elite-EK in München. Alec Segaert won de tijdrit bij de beloften in het Portugese Anadia.

Vanthourenhout, die sinds november 2020 bondscoach is, haalde het in de verkiezing voor Ploegleider van het Jaar met 660 punten. De tweede plaats ging ex aequo naar Klaas Lodewyck en Geert Van Bondt (364 ptn), beiden ploegleider bij Quick-Step Alpha Vinyl. Patrick Lefevere, de sterke man achter het Wolfpack-team, volgde met 330 punten.