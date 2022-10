Atlético-coach Diego Simeone niet in paniek na gelijkspel tegen Club Brugge: “We zijn beter in grote wedstrijden”

“We dwongen enkele gevaarlijke situaties af, enkele goed opgezette acties. We hebben een van de beste wedstrijden van het seizoen gespeeld, gezien de intensiteit en de kwaliteit van de tegenstander”, aldus de Argentijnse coach.

“Het klopt dat het doelpunt niet viel. Morata’s kansen blijven natuurlijk nazinderen. We speelden veel beter dan in de eerste wedstrijd tegen Brugge. Ik herinner me enkele goede dingen. Het is waar dat we het onszelf moeilijk hebben gemaakt. Het enige goede aan onze situatie is dat we de volgende twee wedstrijden moeten winnen. We hebben seizoenen gehad waarin we moeite hadden om de achtste finales te halen, maar we zijn beter in deze grote wedstrijden”, vertelde Simeone.