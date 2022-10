Onderwijs bereidt zich voor op coronamaanden, maar ook bij code rood geen mondmaskers

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft aan de onderwijspartners een plan van aanpak voorgesteld om de coronamaanden door te komen. Kinderen in het basisonderwijs blijven in elk scenario gevrijwaard van mondmaskers.

Het onderwijs maakt zich, net als de samenleving, opnieuw op voor een of meerdere coronagolven de komende maanden. Het kabinet van minister Weyts schuift daarom een plan naar voren.

De algemene principes blijven dezelfde: de scholen blijven voortdurend open. ‘Ook in coronaperiodes moet het recht op leren van alle kinderen en jongeren de eerste maatschappelijke prioriteit zijn’, klinkt het. Er komt ook opnieuw een barometer met vier kleuren: groen, geel, oranje en rood. Aan die kleuren zijn bepaalde voorwaarden verbonden. Die gaan in code rood bijvoorbeeld over alleen digitaal vergaderen en maximaal vaste plaatsen toekennen aan leerlingen.

Net zoals vorig jaar kunnen extra maatregelen lokaal genomen worden, in samenspraak met de preventieadviseur. Scholen die kampen met verschillende gevallen kunnen in geval van nood even sluiten of enkele klassen thuislaten.

Thuis blijven

Twee opvallende nuances: in het draaiboek staat dat kinderen in het basisonderwijs te allen tijde gevrijwaard worden van het mondmasker. Dat was in het verleden niet zo. Leerlingen in het secundair dragen een mondmasker als ze dat ook in álle andere sectoren en geledingen moeten doen.

Daarnaast roepen de onderwijspartners op om thuis te blijven wanneer men zich ziek voelt. ‘Om te verhinderen dat er restrictieve lokale maatregelen genomen moeten worden, is er een appel op eenieder in ons onderwijs (ouders, leerlingen, leerkrachten …) om thuis te blijven wanneer men zich ziek voelt. Iedere ouder en leerkracht heeft daarin een belangrijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het grotere geheel.’

Over digitaal afstandsonderwijs – bijvoorbeeld een week thuis, een week op school – is niets opgenomen in het plan. Wanneer er geschakeld wordt tussen kleurencodes is voorlopig onduidelijk. ‘Dat is nog niet aan de orde’, klinkt het. Het kabinet-Weyts wijst naar de andere actoren in de samenleving en stelt vast dat ze de eerste is die als ‘goede huisvader’ handelt.

Extra middelen voor ventilatie of luchtzuivering kwamen niet aan bod.