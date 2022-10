CHAMPIONS LEAGUE. Mo Salah scoort snelste hattrick ooit in kampioenenbal, doelpuntenkermis in Barcelona

De vierde speeldag in de groepsfase van de Champions League zit er volledig op. Terwijl Club Brugge zich al verzekerde van de 1/8ste finales, scoorden FC Barcelona en Inter aan de lopen de band en deed Liverpool de netten trillen in Schotland.

Rangers - Liverpool 1-7

Na een kwartier klom de thuisploeg verrassend op voorsprong. Na een knappe aanval scoorde Arfield (17.) de eerste goal in deze Champions League-campagne voor de Rangers met een hard gekruist schot. Liverpool was niet aangeslagen en kon enkele minuten later al op gelijke hoogte komen na een rake kopbal van Firmino (24.). Tien minuten na rust ging Liverpool over Rangers dankzij het tweede doelpunt van Roberto Firmino (55.).

Toen kwam de machine van Liverpool pas echt op gang. Op twintig minuten tijd scoorden Nunez (66.), Salah (76., 80., 81.) en Elliot (87.) nog vijf goals. De drie goals van Salah gaan nu ook de geschiedenisboeken in als de snelste hattrick ooit in de Champions League.

In de stand is Liverpool nu tweede met 9 punten. Dat zijn er drie minder dan Napoli, dat eerder met 4-2 won van Ajax. Rangers is nog steeds puntenloos.

Barcelona - Inter 3-3

Barcelona begon het best aan de wedstrijd, maar de beste kansen waren voor Dzeko en Dumfries. Barcelona bleef wel komen en werd vlak voor rust ook beloond. Na een knappe rush op rechts gooide Sergi Roberto de bal naar de tweede paal. Ousmane Dembélé (40.) stond op de juiste plaats om de bal hard binnen te knallen. Na rust klom Inter al snel op gelijke hoogte na een knappe volley van Nicolo Barella (50.).

Barcelona moest op zoek naar een tweede doelpunt, maar de goal viel uiteindelijk aan de overkant. Na een knappe controle omspeelde Martinez (63.) Garcia en trapte hard in de onderhoek. Tien minuten voor tijd kwam Barcelona langszij via een afgeweken bal van Lewandowski (82.). Vlak voor affluiten leek het lot van Barcelona bezegeld na een doelpunt van Gosens (89.), maar Lewandowski (90.+2) scoorde in de toegevoegde tijd alsnog het levensbelangrijke doelpunt voor Barcelona.

Inter staat zo tweede in de stand in Groep C met 7 punten, drie meer dan FC Barcelona.

Plzen - Bayern 2-4

Op de vierde speeldag van groep C in de Champions League heeft Bayern München met 2-4 gewonnen tegen Viktoria Plzen. Bayern had de wedstrijd vanaf de eerste minuut onder controle en Sadio Mané zorgde na 10 minuten al voor de openingstreffer. Na een knappe één-twee met Goretzka legde Mané de bal beheerst over doelman Stanek. Niet veel later leek de wedstrijd al gespeeld nadat Coman na een rush op links Müller (14.) te bedienen, die makkelijk kon binnentikken. Nog voor het halfuur volgde ook de derde treffer. Na een warrige fase voor doel bleef Goretzka (25.) rustig en schoot de bal in de onderhoek. Diezelfde Goretzka (35.) mocht van dichtbij dan ook nog de 0-4 ruststand vastleggen. Na rust een enigszins verrassende tegentreffer van Plzen via een harde knal van Adam Vlkanova (62.). Plzen scoorde zelfs nog een tweede keer via Kliment (75.).

Bayern blijft door de zege comfortabel eerste in groep C met twaalf op twaalf en plaatst zich voor de achtse finales. Plzen blijft laatste met nul punten.

Bayer Leverkusen - FC Porto 0-3

Lang wachtte Porto niet om een eerste keer toe te slaan. Al na zes minuten scoorde Galeno na een knappe solo. Leverkusen kwam meteen opzetten en na een kwartier ging Bakker neer in de zestien na een fout van Uribe. Demirbay mocht zich schrap zetten voor een penalty, maar trapte hard op Diogo Costa. Na rust schakelde Porto een versnelling hoger en na tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip voor een overtreding op Galeno. Taremi (53.) miste niet en verdubbelde de score voor Porto. Niet veel later ging de bal opnieuw op de stip voor Porto, alweer na een fout op Galeno. Taremi (64.) zette ook deze keer de strafschop feilloos om.

Door de zege staat Porto nu met zes punten in poleposition om door te stoten in groep B. Leverkusen staat momenteel laatste met drie punten. Club Brugge is met tien punten al zeker van de achtste finales.

Sporting - Marseille 0-2

Nog op de vierde speeldag van groep D in de Champions League heeft Marseille met 0-2 gewonnen tegen Sporting. Na een kwartier voetballen haalde Esgaio de doorgebroken Harit neer in de zestien. Esgaio kreeg zijn tweede gele kaart onder de neus geschoven en Marseille kreeg een penalty. Guendouzi (20.) miste niet en bracht Marseille op voorsprong. Met een man meer creëerde Marseille nog meer kansen en na een halfuur kon Alexis Sanchez de score van dichtbij verdubbelen. In eerste instantie werd de goal afgekeurd door buitenspel van Harit, maar na tussenkomst van de VAR mocht Marseille toch juichen. Op het uur werd ook Goncalves nog naar de kleedkamer gestuurd met een tweede gele kaart.

Tottenham - Frankfurt 3-2

Op de vierde speeldag van groep D in de Champions League heeft Tottenham met 3-2 gewonnen tegen Frankfurt. Tottenham kwam al snel in de problemen tegen de Europa League-winnaar van vorig jaar. Na balverlies van Dier ging Rode met de bal aan de haal. Hij vond Kamada (14.) in de zestien, die de bal makkelijk binnentikte. Niet veel later de reactie van Tottenham. Na een knappe actie vond Kane Son (20.) aan de rand van de zestien, die hard raak schoot. Tottenham stoomde door en kreeg vlak voor het halfuur een strafschop na tussenkomst van de VAR voor een fout op Kane. Kane (28.) nam zelf de verantwoordelijkheid en schoot hard binnen. Nog voor rust zorgde Son (36.) met zijn tweede van de avond voor 3-1. Frankfurt kon vlak voor affluiten nog een aansluitingstreffer scoren via Alidou (87.), maar gelijkmaken lukte niet meer.

Tottenham staat door de zege eerste in groep D met zeven punten. Frankfurt staat alleen laatste met vier punten.