“Je bent doodsbang, Bart”: Olga redt het slimste record van haar zus

Hij was verwittigd bij het begin van de aflevering, Bart Cannaerts. Zijn doortocht in de ‘Allerslimste mens ter wereld’ zou stoppen na aflevering 17. “The honour of our family staat op het spel”, zei Olga Leyers bij het begin van de uitzending woensdagavond. Met een glimlach, maar ze meende het tegelijk. “Je bent bang, Bart. Doodsbang.” En zie: ze speelde hem naar huis in de finale. Het record van 18 afleveringen blijft bij de clan-Leyers. Bij Ella, met dank aan Olga.

Bart Cannaerts was zo goed als zeker van een plekje in de televisiegeschiedenis. Eén antwoord was hij verwijderd van de 18de aflevering, een evenaring van het record van Ella Leyers. Helaas: hij wist woensdagavond niets over Sally Rooney. Olga Leyers ook niet. Maar haar gok was wel juist. Schrijfster. ’t Was gebeurd. Exit Cannaerts. Ella Leyers blijft waarschijnlijk nog héél lang recordhouder.

“Olga is hier met een missie”, zei Erik Van Looy in het begin van de aflevering. “Beter doen dan haar zus.” Maar Olga Leyers had twee andere missies. “Ik wilde heel graag langer dan één aflevering in de quiz blijven”, zei ze na de aflevering. “Maar ik kwam op een speciaal moment in het programma. Ik had de kans om Bart naar huis te spelen. En zo het record van mijn zus veilig te stellen.”

Danira Boukhriss Terkessidis won de aflevering makkelijk. “De helft van de opdracht is volbracht”, fluisterde Olga haar toe – vlak voor ze met Cannaerts plaats nam in de stoelen voor de finale. Opnieuw met diezelfde smile. Maar toch. De eer van de Leyers-clan. In de finale kon ze het persoonlijk afmaken. En dat deed ze met een gelukje. “De Slimste mens-goden hebben me dit gegund”, zei ze achteraf.

Dubbele missie

Olga Leyers loste een dubbele overwinningskreet. Missie twee keer geslaagd. Een aflevering verder én Ella haar record gered. “Ik was heel erg relax in de studio. Ik had me ook deze keer niet echt voorbereid, dus ik had geen hoge verwachtingen. Maar eens het spannend wordt, komt mijn winnaarsinstinct naar boven. Heb ik altijd. Ook als ik puzzel tegen een peuter van 4 jaar en die doet het beter dan ik.”

Ella Leyers was tijdens de opnames iets verderop in de straat bezig aan de voorbereidingen van een nieuwe aflevering van De ideale wereld. “Ze kon er dus niet bij zijn”, zegt Olga. “Maar toen het finalespel begon, was ze wel in de studio. Meteen nadat de camera’s stopten met draaien is ze het decor in gelopen om me een knuffel te geven. Natuurlijk was ze blij.”

En papa Jan Leyers? Die kon woensdag niet reageren op het succes van zijn clan. “Ik ben in Duitsland en zit een paar afleveringen achterop. Geen spoilers a.u.b.”