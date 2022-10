POLL. Anderlecht met Koller en Radzinski, landskampioen AA Gent of dit Club Brugge: wat is nu de beste Belgische ploeg ooit in de tweede ronde van de Champions League?

Zijn er leukere vragen om op café uren over te palaveren dan nutteloze ‘wat als-vragen’. Wat als Messi wereldkampioen was geworden in 2014, wat als dát doelpunt van Marc Wilmots niet afgekeurd werd en wat als het Anderlecht uit 2000/2001, het AA Gent uit 2015/2016 en dít Club Brugge het tegen elkaar zouden opnemen? Een antwoord zullen we er nooit op krijgen, maar laat vooral weten wie volgens jou aan het langste eind zou trekken.