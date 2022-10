Akkoord over nieuwe Europese sancties tegen Iraans regime: “Het geweld moet stoppen”

Er komen Europese sancties tegen de verantwoordelijken van het Iraanse regime die betrokken zijn bij de dodelijke repressie van de nu al vier weken durende protesten in het land. Daarover is donderdag een akkoord gesloten op het niveau van de 27 EU-ambassadeurs. De ministers van Buitenlandse Zaken zullen maandag in Luxemburg de sancties tegen het Iraanse regime bevestigen.