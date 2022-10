Greet Minnen zet samenwerking met coach Ann Devries stop

Greet Minnen heeft de samenwerking met haar coach Ann Devries beëindigd, die wel zal blijven samenwerken met Alison Van Uytvanck. Dat maakten de twee Belgische tennissters woensdag bekend in een gezamenlijke verklaring op de sociale media.

“Na anderhalf jaar hebben we besloten onze samenwerking te beëindigen”, aldus de verklaring van Greet Minnen en haar ex-partner Alison Van Uytvanck. “Helaas moeten we toegeven dat de huidige situatie niet kan blijven duren. Ann zal blijven werken met Alison en Greet zal een andere weg inslaan. We wensen elkaar het allerbeste voor de toekomst.”

Van Uytvanck (WTA 53) zit in de voorselectie voor de finalefase van de Billie Jean King Cup, die van 8 tot en met 13 november in Glasgow wordt gespeeld. Greet Minnen (WTA 148) beëindigde haar seizoen een tiental dagen geleden met een rugblessure.