In dit studentenrestaurant eet je het lekkerst: van Vlaamse klassiekers tot een hippe poké bowl

Aan welke Limburgse hogeschool of universiteit is het smullen geblazen? Waar smaakt de puree als in het ziekenhuis en waar droom je al van oma’s recept? En hoe diep moet je daarvoor in de buidel tasten? Wij deden de test bij Hogeschool UCLL, Hogeschool PXL en UHasselt.

Van studeren en les volgen krijg je honger. Daarom voorzien hogescholen en universiteiten al sinds jaar en dag warme maaltijden. Omdat (kot)studenten vaak geen nagel hebben om aan hun gat te krabben, doen ze dat ook goedkoop. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de maaltijden in studentenrestaurants? Is een spaghetti bolognaise tegenwoordig even duur als de energie die nodig is om de saus te doen pruttelen? Smaakt de puree naar een portie uit het ziekenhuis of eerder naar het recept van oma? En zijn vegetariërs en veganisten gedoemd om te diëten of kunnen ze hun buikje vullen? Wij deden de test.

Welke scholen?

We beoordelen de hogere onderwijsinstituten in Limburg die warme maaltijden aanbieden en pikken er overal de campus met het grootste aanbod uit. Op het menu: Hogeschool UCLL, Hogeschool PXL en UHasselt.

Hoe?

Een driekoppige jury beoordeelt de studentenrestaurants op de volgende elementen:

• Lekker: in welke mate zijn de maaltijden om duimen en vingers bij af te likken?

• Gezond: zijn er genoeg groenten? Drijft het gerecht in boter? Is er een overdaad aan zout?

• Voor elk wat wils: zijn de gerechten ook veggie, vegan of halal?

• Sfeer en gezelligheid: is het er aangenaam tafelen?

© Sven Dillen

Wie is de jury?

Ons professionele proefpanel bestaat uit de volgende krakken:

Anne-Sophie Breysem (35): chef-kok en zaakvoerder van restaurant Ansoler in Hasselt, Ladychef of the Year 2015 en televisiekok bij Njam!.

Greet Smets (34): diëtiste in het Jessaziekenhuis.

Samira Bedraoui (22): rechtenstudente aan de UHasselt en oprichter van de gloednieuwe studentenvereniging Hidaya.

© Liesje Reyskens

UCLL in Diepenbeek

“De visburger is lekker én oogt ook nog erg appetijtelijk”

Op de Agoralaan in Diepenbeek vind je de grootste campus van Hogeschool UCCL. Studenten betalen hier slechts 4 euro voor een dagschotel: vis of een quornburger, puree en witloof met kaassaus. Een spaghetti kost 4,8 euro en een Vlaamse klassieker 5,5 euro.

De hoofdschotel van de UCLL: vis, puree en witloof. — © Liesje Reyskens

Lekker?

Anne-Sophie: “De visburger met tartaarsaus springt eruit: ze oogt erg appetijtelijk en is lekker. Ook de pizza met vier kazen is een smaakbommetje. De hoofdschotel blaast me niet omver, maar dat de puree voor 50 procent uit echte aardappelen bestaat heeft me blij verrast. De andere helft wordt aangevuld met diepvriespuree. De kok en zijn team maken alles elke dag vers in de schoolkeuken: van het stoofvlees tot de pizzasaus.”

4/5

De geslaagde visburger van de UCLL. — © Liesje Reyskens

Voor elk wat wils?

Samira: “Er is vlees, vis en een quornburger voor vegetariërs. Tussen de warme vleesgerechten is er vandaag geen halal voor studenten die dat wensen. Tenzij ze genoeg hebben aan een worstenbroodje.”

4/5

“De kok en zijn team maken alles elke dag vers in de schoolkeuken: van het stoofvlees tot de pizzasaus.” — © Liesje Reyskens

Gezond?

Greet: “De saladebar staat op een centrale plek, op een steenworp van de kassa. Alleen kost een volwaardige portie van 300 gram hier 6 euro voor studenten, een stuk meer dan in de andere restaurants waar we zijn gaan proeven.”

3/5

© Sven Dillen

Sfeer en gezelligheid?

Samira: “De refter is ruim en modern met een aantrekkelijke toog, maar mist wat ons betreft een likje verf.

3/5

© Sven Dillen

Juryrapport?

Anne-Sophie: “De catering van de UCLL wordt verzorgd door Sodexo en de smaken van de gerechten zitten goed. Met een goedkoper tarief aan de saladebar zou de 14 op 20 misschien een 16 zijn geweest.”

14/20

© Liesje Reyskens

PXL in Hasselt

“Eerlijk is eerlijk: I’m impressed”

We schuiven aan in de lange rij van het PXL-restaurant op de campus van de Elfde Liniestraat. Een greep uit het aanbod: pasta met scampi (5,5 euro), een zelf samengestelde pokébowl (5 euro) en (vegetarische) vidé met friet (4,7). De wisselende hoofdschotel bestaat uit gevulde courgettes, tomatensaus en rijst of zalmfilet met canarian potatoes (4,7).

© Sven Dillen

Lekker?

Anne-Sophie: “De kip van de hoofdschotel is bijzonder mals en sappig, de vis smaakt vers en ook de klassieke vol-au-vent en het stoofvlees zitten er boenk op. Verder is de keuken hier vooral erg origineel: er zijn sidedishes en groentjes in overvloed. Een leuk voorbeeld: gegrilde portobello met geitenkaas en pompoenstukjes. Je kan hier zelfs à la minute je burgers laten bakken. Alleen de pasta scampi was een beetje flauw.”

5/5

© Sven Dillen

Voor elk wat wils?

Greet: “Eerlijk is eerlijk: ik ben overdonderd door het uitgebreide aanbod. In de poké bowl-corner staat duidelijk aangegeven welke eiwitten plantaardig en welke dierlijk zijn. De saladebar biedt ook tal van opties om vegan te eten. Van elke klassieker zoals een burger, spaghetti bolognaise of vol-au-vent bestaat er een plantaardige variant.”

Samira: “Bijna elk gerecht wordt hier bovendien halal bereid. Ik heb vanmiddag voor het eerst in mijn leven vol-au-vent met kip geproefd, njammie!”

5/5

© Sven Dillen

Gezond?

Greet: “Ik kan hier wel drie borden vullen met verschillende soorten groentes en salades. In de saladebar (3,10 euro per bowl) bespeur ik niet veel mayonaise: de sauzen staan apart. Studenten die een hoofdschotel bestellen, mogen trouwens gratis gebruikmaken van de saladebar. Voor een portie frietjes daarentegen betaal je een supplement van 70 cent. Gezonde keuzes worden hier duidelijk gestimuleerd.”

5/5

© Sven Dillen

Sfeer en gezelligheid?

Samira: “Als je hier komt lunchen op het piekuur is het een erg drukke bedoening. We schuiven hier ook langer aan dan elders, al komt dat natuurlijk ook omdat we wachten op vers bereide burgers. De refter is verdeeld over meerdere niveaus en geeft een overweldigende indruk. Pluspunt: de grote ronde tafels waar je met een hele kliek rond kunt zitten.”

3/5

© Sven Dillen

Juryrapport?

Anne-Sophie: “Toen ik hier 15 jaar geleden op school zat waren de gerechten al à point, maar het aanbod van vandaag is ongezien. In de keuken van de PXL wordt geen onderscheid gemaakt tussen vleeseters, vegetariërs, veganisten of mensen die volgens hun geloof halal moeten eten. De hogeschool neemt de catering trouwens zelf in handen.”

18/20

© Liesje Reyskens

UHasselt

“Zonder twijfel de gezelligste refter om te lunchen”

Op de campus in Diepenbeek van de UHasselt tel je als student 4,2 euro neer voor een dagschotel: chipolata, puree en spruitjes of vis, puree en tomaatjes uit de oven. Een pasta - met of zonder kip - kost 3,42 euro. Ook hier geen gebrek aan Vlaamse klassiekers, die dezelfde prijs hebben als de dagschotel.

© Sven Dillen

Lekker?

Anne-Sophie: “De Vlaamse klassiekers kunnen we hier zeker pruimen. De vidé is erg smeuïg en de frietjes krokant gebakken. Ook de dagschotel met het stuk witte vis in smakelijk. De chipolata, patatjes en spruitjes zijn dan weer een beetje saai.

Samira: “De pasta valt tegen. Er zit een tomatenroomsaus onder, met of zonder kip, die uit een pakje lijkt te komen en flauw van smaak is.”

3/5

© Sven Dillen

Voor elk wat wils?

Greet: “De vegetarische schotel is vandaag een pasta met groentesaus. Als diëtist mis ik een volwaardige eiwitvervanger zoals tofu, seitan of quorn. De kip in de pastavariant met vlees is hier wel halal, net als het koningingenhapje.”

4/5

© Sven Dillen

Gezond?

Greet: “Voor een zelf samengestelde (grote!) kom salade betalen studenten hier slechts 2,91 euro en dat verdient een groot applaus. De spruitjes bij de hoofdschotel vind ik dan weer een domper. Nog een klein minpuntje: in vergelijking met de twee andere campussen proeven de gerechten hier het zoutst.”

4/5

© Sven Dillen

Sfeer en gezelligheid?

Samira: “De felle kleuren op de muren en de indeling van de ruimtes in allerlei hoekjes maken van de refter van de UHasselt de allergezelligste. Wie houdt van drukte en de nabijheid van anderen vindt daarvoor zeker een geschikte plek, maar wie liever eet in alle rust kan zich gemakkelijk afzonderen.”

5/5

© Sven Dillen

Juryrapport?

Anne-Sophie: “Umami Catering roert in de potten van de UHasselt: sommige gerechten worden in Genk gemaakt en een deel rechtstreeks in de keuken van de campus. Aan de creativiteit van de gerechten kan nog worden gewerkt, maar dat gezonde keuzes hier worden gestimuleerd belonen we graag met een goed rapport.”

16/20