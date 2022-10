REACTIES. Man van de match Simon Mignolet door het dolle heen na Europese triomf Club Brugge: “Dit is ongelooflijk, ongezien!”

“Het is nog niet binnengedrongen. Dat ik die bal red met mijn hoofd (zucht), we hebben er in het slot lijf en leden voor gegeven. Dat is waar deze groep voor staat, ik kan het nog altijd niet geloven. Ik heb inderdaad heel veel reddingen gedaan in deze groepsfase. Het is leuk dat je belangrijk kan zijn en wedstrijden over de streep kan trekken. Ik had niet gedacht dat we het vandaag al konden klaarspelen. Ongelooflijk. Weet je, het is ook gewoon goed verdedigend werk zodat ik in de positie kom om zo’n reddingen te maken. En het is dan ook een beetje geluk hebben.”

“Maar vier clean sheets na vier speeldagen en geplaatst voor de 1/8ste finales… Dit is ongezien. Een pluim voor de hele ploeg!”, stelde Mignolet.

