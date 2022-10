Soortbeschermingsplan hamster in Tongeren mist doel: 800.000 euro en toch bijna uitgestorven

De wilde hamster heeft in Widooie bij Tongeren zijn laatste stukje leefgebied, en ook daar kan de populatie amper overleven. — © Agentschap Natuur & Bos

Tongeren

In Widooie (Tongeren) zijn investeringen in het laatste stukje leefgebied van de hamster zonder succes gebleven. Experts stellen dit vandaag vast tijdens het internationaal hamstersymposium. Het herstel van hamsterpopulaties op basis van vrijwillige medewerking volstond niet. De hamster is zeven jaar na de start van het soortbeschermingsplan nog altijd bijna uitgestorven.