Red Flame Tessa Wullaert heeft nu meer interlandgoals dan Romelu Lukaku: “69 baby!”

Het boegbeeld van de Flames deed de WK-droom weer opflakkeren met de gelijkmaker op strafschop. Die werd uiteindelijk tenietgedaan door een late Portugees doelpunt, waarna de teleurstelling bijzonder groot was bij Wullaert en co.

Maar de aanvalster van Fortuna Sittard deed wel voor de 69ste keer in haar carrière de netten trillen voor de Flames. De eerste keer was al op 20 augustus 2011, tegen Rusland. Toen nog in het Stade Armand-Melis in Dessel. De 69ste dus in het Estádio do FC Vizela, tijdens haar 116de interland. Daarmee doet Wullaert trouwens één goal beter dan Romelu Lukaku, de topscorer van de Rode Duivels. Al had die voor zijn 68 goals wel ‘maar’ 102 interlands nodig.