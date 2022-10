Vandalen gooien ruiten in van kunstatelier Mirablau in Mopertingen

Aan de achterzijde van de Mirablau Pop-Up Art Gallery in de Maastrichterstraat in Mopertingen sloegen de vandalen toe. De feiten werden woensdag vastgesteld. “De hangjongeren hebben eerst de stenen uit het beton opgebroken en die dan door de ruiten gegooid. Het dubbelglas van mijn schildersatelier is verbrijzeld. De hele ruimte lag vol glas en stenen”, vertelt decoratief kunstenaar Bart Broekhoven (60). “De deur is kapotgegooid en een viertal vensters is vernield, ook op de eerste verdieping.”

Het gebouw ligt naast een smalle servitudeweg. “Al eerder zijn vandaaltjes op die manier binnengedrongen in het achterste gedeelte van de achterbouw. Ik vond er blikjes en etensresten. Ook nu lagen er hier naast het gebouw enkele blikjes. Wellicht is dit wangedrag een gevolg van verveling. Heel jammer”, aldus Bart.

Het raam van de achterdeur werd aan diggelen gegooid. — © Johnny Geurts

Dichtgetimmerd

Ook aan de voorzijde van de pop-upgallery merkte de kunstenaar vernielingen op. “Ik zag pas later vandaag dat aan de onderzijde van het grote etalageraam naast de grote baan een barst zit. Ook hier lag een steen.”

De politie kwam woensdag de nodige vaststellingen optekenen. “Ik denk dat de eigenaar van het pand de vensters aan de achterzijde gaat dichttimmeren. Alleen het venster aan het atelier blijft, daar heb ik bij mijn schilderwerken toch de nodige lichtinval nodig”, besluit Broekhoven.