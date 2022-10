Ook toeslag voor wie 5 jaar anciënniteit heeft, verdwijnt: zo snoeit regering in tijdskrediet

Een kinderopvang die in crisis verkeert en burn-outcijfers die pieken. Dat de federale regering net nu snoeit in het systeem van tijdskrediet doet middenveldorganisaties en experts met de wenkbrauwen fronsen. Zeker omdat nu blijkt dat ook de extra toeslag tot 86 euro netto per maand verdwijnt voor wie 5 jaar anciënniteit heeft bij een bedrijf. “Een verkeerd signaal”, volgens de Gezinsbond. Dit verandert er concreet.