De technologiesector is in Limburg goed voor 27.000 banen. — © rr

De bedrijven in de technologische sector verwachten een somber 2023. In plaats van banen te creëren, dreigen er volgend jaar netto ruim 2.000 jobs weg te vallen in ons land. Oorzaak zijn de hoge energiekosten en de stijgende lonen. “Een aanpassing van de loonindexering dringt zich op.”