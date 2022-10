Olga redt het slimste record van Ella en door Bart Bart Cannaerts uit de ‘Allerslimste Mens’

Hij was verwittigd bij het begin van de aflevering, Bart Cannaerts. Zijn doortocht in de Allerslimste Mens ter Wereld zou stoppen na aflevering 17. “The honour of our family staat op het spel”, zei Olga Leyers bij het begin van de uitzending gisteravond. Met een smile, maar ze meende het tegelijk. “Je bent bang, Bart. Doodsbang.” En zie: ze speelde hem naar huis in de finale. Het record van 18 afleveringen blijft bij de clan-Leyers. Bij Ella, met dank aan Olga.