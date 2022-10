Felice Mazzu in de bres voor bekritiseerde Wesley Hoedt: “Jullie van de media zijn in overdrive gegaan”

Anderlecht speelt een belangrijke Europese match op West Ham. Op de persconferentie van Felice Mazzu voor de wedstrijd was er een opvallend moment. De RSCA-coach sprong in de bres voor de fel bekritiseerde Wesley Hoedt die zondag op Mechelen werd gewisseld.

“Ik wil iets zeggen over de zaak Hoedt”, aldus Mazzu. “Ik zeg zaak, want jullie van de media hebben er een zaak van gemaakt. Jullie zijn in overdrive gegaan en hebben Wesley heel hard aangepakt. Er werd op hem gefocust na zijn wissel terwijl alles wat er in Mechelen is gebeurd een collectief gegeven is. Wes - met de tekortkomingen die hij soms heeft - verdient dat niet. Ik weet dat hij nu in het oog van de storm staat en ik wil hem verdedigen. Hij is een echte prof. Iemand die ’s ochtends als eerste arriveert en ’s avonds als laatste weggaat. Ja, door zijn lichaamstaal en zijn houding lijkt hij soms arrogant, maar ik ken hem van binnen de club en jullie alleen van buiten de club. Wesley Hoedt heeft op geen enkele manier limieten overschreden. Als je met hem werkt en leeft is alles niet zo negatief zoals jullie het voorstellen.”

De vraag is of Hoedt morgen dan aan de aftrap staat tegen West Ham en er gewoon weer in een 3-5-2 zal worden gespeeld. “Ik probeer mij niet aan te trekken van al die debatten”, vervolgde Felice Mazzu. “Ik bekijk wat het beste is voor het team en de spelers zijn ook bij die discussies betrokken. In functie van Club Brugge zullen we misschien een beetje roteren, maar we willen ook Europees doorstoten.”

Het goeie nieuws is. Zelfs als Anderlecht verliest in Londen heeft het zijn lot in eigen handen. (jug)