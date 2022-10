Hechtel-Eksel

Een ploeg van De Winning is onder de hoogspanningslijn in Eksel de Amerikaanse kers aan het verwijderen. Het is de eerste keer dat dit sociale tewerkstellingsproject een job uitvoert voor netbeheerder Elia. Door natuurbeheer moet de strook onder de hoogspanningslijnen een corridor worden voor bedreigde diersoorten.