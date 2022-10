Schmidt één à twee weken out, STVV-doelman mist ook duel tegen Club Brugge

STVV zal het zaterdag tegen Charleroi zonder sterkhouder Daniel Schmidt moeten doen. Nader onderzoek bracht een spierscheurtje van twee centimeter in de voet van de Japanse doelman aan het licht. De doelman liep de blessure op in de uitwedstrijd tegen Antwerp.

De verwachtingen zijn dat Schmidt één a twee weken aan de kant zal staan. De Japanse international mist naast Charleroi zaterdag dus ook het midweekse competitieduel van volgende woensdag tegen Club Brugge.

In beide wedstrijden zal Jo Coppens zijn plaats innemen. De 31-jarige doelman uit Heusden-Zolder zal zo zijn debuut maken als Kanarie. Coppens streek in de zomer neer als doublure van Schmidt en kwam tot nu toe enkel in oefenwedstrijden in actie.

(gus/pivan)