Mathieu van der Poel geeft toe dat het mentaal op is na “speciaal” seizoen: “Onmogelijk om dit 15 jaar lang vol te houden”

Mathieu van der Poel haalde dinsdag de finish niet van de Giro del Veneto. De reden: materiaalpech op een slecht moment. Maar niet getreurd, de Italiaanse najaarskoers was maar een tussendoortje. “Het was beter dan me vervelen in het hotel”, aldus de Nederlander bij Cyclingnews.

De Ronde van Veneto werd afgewerkt in dezelfde regio waar afgelopen weekend het eerste WK gravel plaatsvond, maar kersvers wereldkampioen Gianni Vermeersch kwam niet aan de start. Zijn ploegmaats Mathieu van der Poel en uittredend winnaar Xandro Meurisse wel, al konden zij uiteindelijk hun stempel niet drukken op de wedstrijd. Van der Poel stapte in het laatste wedstrijduur uit de koers, maar reed wel nog door naar zijn hotel waar hij verblijft met zijn entourage.

Van der Poel stond initieel niet op de deelnemerslijst, maar dacht dan: waarom niet? “Ik was hier toch voor een week”, lachte de Nederlander, die van Meurisse overigens rugnummer 1 kreeg. “Het is soms moeilijk om te blijven trainen, dus dan rijd ik liever een koers om bezig te blijven. Anders zat ik toch maar een hele dag op die hotelkamer dus ik dacht: laten we die koers maar doen.”

“Mentale moeheid”

Maar door pech op het moment dat de favorieten wegreden, maakte een vroegtijdig einde aan zijn eerste wegwedstrijd sinds het rampzalige WK en tevens zijn laatste van 2022. Vrijdag rijdt hij in Italië nog een gravelwedstrijd, de Serenissima Gravel. Van der Poel sluit zijn wegseizoen af met vijf overwinning: een rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen, de openingsrit in de Giro en de GP de Wallonie.

“Dit seizoen is de mentale moeheid groter dan de fysieke moeheid”, aldus de Nederlander van Alpecin-Deceuninck. “Er zit niet echt veel meer in de tank. Het WK gravel was iets dat ik echt wilde doen omdat hij een beetje speciaal was, maar daarna kwamen er dus nog twee wedstrijden bij. Ik zal toch blij zijn als ik na vrijdag een korte pauze kan inlassen.”

© AFP

Daarna duikt Van der Poel opnieuw het veld in. Deze keer zonder de grote rugproblemen die hem vorig jaar zo zwaar teisterden. “Ik ga na mijn pauze beslissen over wanneer ik mijn veldritseizoen ga starten. Ik denk dat het ergens eind november (de cross in Kortrijk op 26/11 of de Wereldbeker in Hulst een dag later?, red.) zal zijn, maar daar ben ik nog niet zeker van. Wat ik wel zeker weet: ik ga maar één grote ronde rijden volgend jaar. Dit seizoen was het een beetje speciaal omdat ik het roze kon pakken in de Giro. Maar normaal ga ik het doen zoals anders: 10 tot 15 crossen rijden, me voorbereiden voor het voorjaar, rust pakken en naar de Tour gaan.”

De 27-jarige Van der Poel zei ook nog met een kwinkslag dat hij geen zin heeft om tot z’n 40ste te koersen. “Ik las vorige week ergens een interview met Serge Pauwels waarin die zei dat de renners van de nieuwe generatie het slechts zullen volhouden tot maximum hun 35ste. En daar ga ik wel mee akkoord, dat is de evolutie van het wielrennen. Kijk naar iemand als Juan Ayuso, die haalt op z’n 19de het podium van een grote ronde (de Vuelta, red.). Het is voor mij onmogelijk om dit 15 jaar lang vol te houden, maar dan spreek ik voor mezelf. Maar hoe ik mezelf nu voel, ga ik zeker niet doorgaan tot ik 40 jaar oud ben.”