Houden de energiebedrijven te weinig geld over voor investeringen in windturbines? — © Marc Herremans

Elektriciteitsproducenten waarschuwen dat de overwinstbelasting investeringen in infrastructuur en een snelle energietransitie in gevaar brengt. Maar dat is ‘discutabel’ volgens experts. Intussen vreest Bart De Wever dat de overheid bij lagere energieprijzen niet genoeg inkomsten zal hebben.