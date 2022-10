Onze tv-tips: rechts Amerika, oplichters en schuld of onschuld?

Lazy Duck

NPO2, do,22.19u

Straffe documentaire over de rechtszaak tegen Peter Putker, die zijn vrouw vermoord zou hebben op de zeilboot Lazy Duck. In de documentaire wordt de fundamentele vraag gesteld hoe je jezelf kan verdedigen in een zaak waarin onschuld moeilijk te bewijzen valt. Het koppel was al jarenlang bezig aan een zeilreis toen de vrouw om het leven kwam voor de kust van Colombia. (tove)

Focus

Play5, do, 20.40u

Superster Will Smith kreeg in deze misdaadcomedy Margot Robbie als tegenspeler. Hij geeft gestalte aan een meester op het gebied van misleiding, die een relatie begint met een oplichtster. Terwijl hij haar de fijne kneepjes van het vak leert, ziet hij in haar een risico en verbreekt hun relatie. Maar uiteraard kruisen de paden van de twee elkaar alsnog met heel wat gevolgen. (tove)

Louis Theroux: Forbidden America

NPO3, do, 20.58u

De allernieuwste documentaire van de beroemde reportagemaker, deze keer over de impact van het internet en sociale media in de Verenigde Staten. Hij ontmoet de aanhangers van de meest recente incarnatie van extreemrechts in Amerika: een politieke beweging die ontstond op het internet maar die zich ook laat opmerken in een echte wereld onder meer tijdens de bestorming van Capitol Hill. (tove)