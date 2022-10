Dirk Neyens schrijft boek over rijke caféverleden van Hechtel-Eksel: “Toeristen en pastoors kwamen kijken naar het café waar de duivel aan de toog zat”

Hechtelaar Dirk Neyens maakt in zijn boek een boeiende kroegentocht langs bekende en vergeten volkscafés in zijn gemeente. — © gvb

Hechtel-Eksel

Ooit kon je in Hechtel-Eksel voor het lessen van grote dorst terecht in ruim 150 cafés. Vandaag zijn er dat nauwelijks nog een handvol. In zijn boek ‘Schol Hechtel-Eksel: een bruisende cafégeschiedenis’ maakt Hechtelaar Dirk Neyens een indrukwekkende kroegentocht langs bekende en vergeten volkscafés in zijn gemeente.