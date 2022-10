Club NXT geeft het goeie voorbeeld en zet bij Atlético Madrid scheve situatie recht in de Youth League

Club NXT U19 heeft woensdag op de vierde speeldag in groep B van de Youth League een knappe uitzege behaald bij Atlético Madrid. De youngsters van blauw-zwart zegevierden met 1-2.

Niño Heredia (9.) zette Atlético vroeg op voorsprong op strafschop, meteen de ruststand. Rond het uur sloeg Club tweemaal snel na elkaar toe, via Kaye Furo (59.) en Lenn De Smet (63.). Nadien bleven nieuwe doelpunten uit.

In de andere wedstrijd in de poule won Porto bij Bayer Leverkusen met 1-3. Club staat in de stand met zes punten op de derde plaats, achter Atlético en Porto (elk 9) maar voor Leverkusen (0). Op de vijfde speeldag, op 26 oktober, ontvangt jong blauw-zwart Porto.

Club NXT speelt in het Champions League Path, waarin een poulesysteem gebruikt wordt. De groepswinnaars stoten door naar de achtste finales, de runner-ups naar de barrages.