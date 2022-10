Sommige senatoren hadden meer aandacht voor hun gsm, dan voor wat er in de Senaat gebeurde. — © Kristof Vadino

“Sorry collega’s, we moeten besparen op onszelf.” Terwijl alle camera’s dinsdag op premier De Croo gericht waren in de Kamer, gistte het een paar stappen verder in de Senaat. Het ontslag van politiek personeel lijkt onafwendbaar.