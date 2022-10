‘The Big Bang Theory’-actrice Kaley Cuoco zwanger van eerste kindje

Foto’s van een taart met roze vulling en romantische kiekjes met zwangerschapstesten en slabbetjes. Daarmee maakt actrice Kaley Cuoco (36) via Instagram bekend dat zij en haar vriend Tom Pelphrey (40) een dochtertje verwachten. “Baby Pelphrey komt eraan in 2023. We zijn gezegend en dolgelukkig”, schrijft de ster uit The Big Bang Theory bij de fotocollage.

Cuoco en Pelphrey maakten in september hun debuut als koppel op de rode loper van de Emmy Awards. De actrice droeg toen een roze jurk. “Een week later zou die niet meer gepast hebben”, blikt ze nu terug op haar beginnend babybuikje. Beide acteurs waren die avond genomineerd voor een Emmy. Kaley voor haar hoofdrol in The Flight Attendant en Tom Pelphrey voor zijn gastrol in Ozark.

© ISOPIX

Het was op de première van die Netflixreeks in april van dit jaar dat de toekomstige ouders mekaar leerden kennen. “Het was alsof de engelen begonnen te zingen. Het was liefde op het eerste gezicht”, beschreef Cuoco die ontmoeting in een interview met Extra. De actrice heeft al twee huwelijken achter de rug. In september 2021 kondigde ze de breuk met ruiter Karl Cook aan, na een huwelijk van drie jaar. Van 2013 tot 2016 was ze getrouwd met tennisspeler Ryan Sweeting. Ook The Big Bang Theory-tegenspeler Johnny Galecki is een van haar bekende exen. (nco)