‘Sofasurfers’ leveren minister Dalle kritiek op: “Geen Airbnb, maar pure miserie”

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (cd&v) veroorzaakte woensdag opschudding in het Vlaams Parlement met de term ‘sofasurfers’, in verband met dakloze jongeren. “Ik vind dat een verschrikkelijke term als het gaat over jonge mensen”, zei Freya Van den Bossche (Vooruit). “U hebt die term gebruikt. Ik vind het heel erg dat u dat doet, want het gaat over jonge mensen, ongeacht of ze uit de jeugdhulp zijn vertrokken, omdat ze moesten, of omdat ze op straat zijn gezet door hun ouders.”

Dalle werd door Freya Saeys (Open Vld) ondervraagd over het grote aantal jongeren bij de daklozen in Vlaanderen. “Als we kijken naar de thuislozen dan is daar een grote groep van jongeren bij die uitgestroomd is uit de Integrale Jeugdhulp. Dat gaat over 24 procent”, zei Saeys. Ze wou weten of de minister, die partijgenoot Hilde Crevits verving, het actieplan voor de aanpak van dakloosheid zou versterken. Het grootste deel, bijna 50 procent, van de dakloze jongeren zijn zogenaamde sofasurfers, zei Dalle. “Dat is niet om het te relativeren, helemaal niet, maar wel om goed aan te geven waar het over gaat”, aldus de minister.

Maar die term schoot in het verkeerde keelgat bij Freya Van den Bossche. “Het zijn jonge mensen die avond na avond ergens anders gaan aankloppen, in de hoop een dak boven hun hoofd te krijgen. Het is niet alsof ze met hun rugzak rondtrekken in Spanje. Ze gaan op de sofa bij iemand slapen. Het is geen Airbnb. Het is pure miserie. Ik vind het ongelooflijk dat u dat zo relativeert”, zei ze. “Collega Van den Bossche, ik pik het niet dat u zegt dat ik de zaak relativeer”, reageerde Dalle. “Het gaat inderdaad over 45,9 procent wat men sofasurfers noemt. Dat is zo gekend in de sector en dat is op geen enkele manier een relativering van die kwestie.”

“We gaan binnenkort hopelijk een beter zicht hebben op de actuele situatie van het aantal dak- en thuislozen en ook de verhouding van jongeren daarin”, vervolgde de minister. “Er zijn trouwens ook een aantal kinderen die in dak- en thuisloosheid zitten. We gaan die studie ook aanhalen om hierin nog verder te investeren. Ik zie persoonlijk heel veel toekomst in nieuwe vormen van wonen, kleinschalig ook, waarbij jonge mensen zelfstandig kunnen wonen, maar waarbij er nog een zekere mate van begeleiding is, onder meer vanuit de CAW’s.”