Pepsico moet Lay’s Oven Baked chips uit de rekken halen

Het gaat om Lay’s Oven Baked Naturel van 150 en 35 gram, respectievelijk met vervaldatum (THT) 21/01/2023 en 15/04/2023, bevestigt het Voedselagentschap.

Het product werd verkocht via verschillende verkooppunten in België. De chips zijn veilig voor mensen die niet allergisch zijn voor tarwe of geen glutenintolerantie hebben, en die niet allergisch zijn voor soja en voor melk.

Consumenten die het product hebben gekocht, kunnen contact opnemen met lays.be/contact-us, waar ze de codes van het product kunnen invullen en een bon krijgen om een nieuw product aan te kopen.