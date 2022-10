Werken stormvloedkering Nieuwpoort stilgelegd

De werkzaamheden aan de stormvloedkering in Nieuwpoort zijn tijdelijk stilgelegd. Normaal zouden in september de werken beginnen aan de omloopriolen aan de zijkant van de constructie, maar er is onduidelijkheid gerezen over de capaciteit van de geplande omloopriolen.

De omloopriolen zijn extra doorgangen voor het stromende water naast de stormvloedkering. Bij vloed moeten de riolen de stroming in de versmalde vaargeul binnen redelijke grenzen houden. Zo kunnen de meeste vormen van pleziervaart blijven doorgaan. De voorbije weken is onduidelijkheid opgetreden over de capaciteit van de geplande omloopriolen en hun effect op de stroming. Nieuw onderzoek moet nu duidelijkheid brengen over de plannen die op tafel liggen voor die riolen. In afwachting van de resultaten is er voorlopig geen activiteit op de werf. De studie voor het bouw van het stalen keerelement en de aandrijving van de stormvloedkering gaat wel verder volgens de planning.

De stormvloedkering moet Nieuwpoort en het achterland beschermen tegen overstromingen bij stormvloeden vanuit zee. De constructie van de kering begon in 2017. Bij stormvloed zal de kering de havengeul afsluiten zodat het water de haven en het achterland niet kan binnenstromen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een zeespiegelstijging van tachtig centimeter tegen het jaar 2100.