Van Peteghem: “Geen sprake van verhoging btw sloop en wederopbouw”

De verlaagde btw op sloop en wederopbouw wordt na 2023 niet opnieuw verhoogd. Dat benadrukt het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) woensdag. Het tarief is al enige tijd verlaagd tot 6 procent en er is “geen sprake van” een verhoging, luidt het.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) had dinsdag aangeklaagd dat het tarief na 2023 opnieuw zou verhogen. Ze had het over een compleet verkeerd signaal. Bouwfederatie Embuild had even voordien betreurd niets in het begrotingsakkoord te lezen over de verlenging van het verlaagd btw-tarief.

Maar van een verhoging is volgens het kabinet-Van Peteghem dus geen sprake. Ofwel wordt dat verlaagd tarief meegenomen in de fiscale hervorming, ofwel zal het opnieuw apart worden verlengd, zegt de woordvoerster van de minister, volgens wie het thema tijdens het conclaaf niet op tafel lag. “Als het tarief eind 2023 niet in de fiscale hervorming zit, dan zal het opnieuw worden verlengd.”