Heidi Klum poseert met haar dochter in lingerie. Is dat een goed idee, voor moeder én dochter?

De nieuwe campagnebeelden van Intimissimi? Mooi, maar er zit een kantje aan, letterlijk en figuurlijk. Topmodel Heidi Klum poseert zij aan zij in weinig verhullende outfits met een andere vrouw, die zomaar haar beste vriendin zou kunnen zijn. Wie wat aandachtiger leest, beseft dat het niet om leeftijdsgenoten gaat, maar om moeder en dochter. Slechts 18 is ze en ook model, het is nu al duidelijk dat Leni Klum haar looks van geen vreemde heeft. Maar is zo’n gedeelde fotoshoot wel onschuldig?