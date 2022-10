Maasmechelaar Arno vecht voor plekje in halve finale ‘Regi Academy’

Maasmechelen/Hasselt

De Zwaartekracht-show van Regi op 22 oktober in het Sportpaleis is volledig uitverkocht. Maar op het podium is naast de dj uit Heusden-Zolder nog steeds een plekje vrij. De zes resterende kandidaten van Regi Academy kunnen nog aanspraak maken op dat ticketje. Tijdens de laatste opdracht in Marbella krijgen ze donderdag carte blanche om Regi te overtuigen hun abonnement van de Academy nog wat te verlengen. Een nieuw nummer brengen, een liedje zingen dat ze al eerder lieten horen… Het mag allemaal, zolang ze het maar op twee uur tijd onder de knie hebben. Maasmechelaar Arno Louwette (22) waagt zich aan Vechter en maakt het zichzelf nog wat moeilijker door zichzelf te begeleiden op piano. Een loepzuivere prestatie volgens Regi, maar is dat ook voldoende voor een plek bij de laatste vier? (nco)

‘Regi Academy’, VTM2, donderdag, 20.35 uur

