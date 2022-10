Vlaanderen en Brussel gebruiken vanaf deze week nieuwste type coronavaccins

In Vlaanderen en Brussel zijn vanaf deze week vaccins tegen de subtypes BA-4 en BA-5 van de omikronvariant beschikbaar. Het nieuwste type vaccin wordt vanaf vrijdag in Brussel toegediend, terwijl in Vlaanderen de vaccinatiecentra eerder willekeurig overstappen.

Tot nu toe werden de mensen ingeënt met het vaccin tegen het omikronsubtype BA-1, maar ons land kreeg afgelopen week een levering van vaccins tegen de subtypes BA-4 en BA-5. Daardoor volgt nu de omschakeling naar de nieuwe vaccins. Beide type vaccins, zowel het oudere als het nieuwe, beschermen beide goed tegen het zwaar ziek worden en het verminderen van de ziekenhuisopnames. Dat benadrukken de gezondheidsdiensten in Vlaanderen en Brussel.

Het agentschap Zorg en Gezondheid laat weten dat de vaccinatiecentra willekeurig overstappen op het nieuwe vaccin. “Ze moeten eerst de voorraden BA-1 vaccins die al ontdooid zijn toedien voor ze overstappen. Dat gebeurt in de komende dagen, maar het is niet duidelijk wel vaccinatiecentrum exact wanneer overstapt”, verduidelijkt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid.

In Brussel schakelen alle vier vaccinatiecentra vrijdag over op het nieuwe vaccin. De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie raadt iedereen aan om zich een eerste, tweede, derde of vierde keer te laten vaccineren nu er een piek van besmettingen wordt verwacht in de tweede helft van oktober.

Meer dan 70 procent van 65-plussers gevaccineerd

Een maand na de start van de herfstvaccinatiecampagne tegen COVID-19 is 72 procent van de 65-plussers in Vlaanderen gevaccineerd. Bij de 50 tot 64-jarigen heeft 41 procent een vaccin gekregen. Opvallend is wel dat bij de 80-plussers de vaccinatiegraad voorlopig lager ligt: zo’n 50 procent heeft zich al laten vaccineren. Dat meldt het agentschap Zorg en Gezondheid woensdag.