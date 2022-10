Accordeonclub Accordiola Plus nodigt muzikanten uit op de koffie

Voor hun koffieconcert in OC Rooierheide nodigde accordeonclub Accordiola Plus Koninkijke harmonie De Stroobanders uit Diepenbeek en blaaskapel de Reckheimer Musikanten van Rekem uit.

Na een welkomstwoord van voorzitter Paula Dehasque, die terecht fier is deze groep van 25 enthousiaste muzikanten, opende K.H. de Stroobanders onder leiding van Dries Wouters deze muzikale namiddag. Accordiola Plus uit Diepenbeek onder leiding van dirigent Robby Vossen liet de mooiste melodieën weerklinken, wat menig luisteraars niet onberoerd liet. Het samenspel met enkele blazers van de Reckheimer Musikanten was top. Als slot speelden de Reckheimer Musikanten een mix van Egerländer, Böhmische, Moravische en Oostenrijkse muziek. De blaaskapel staat ook onder leiding van dirigent Robby Vossen die met zangeres Miranda Gerits als duo een vocale invulling brachten. Als special guest kon het duo met doedelzakspeler en drum op een warm applaus rekenen. Genietend van de muziek, taart en koffie werd het een gezellige en geslaagde muzikale namiddag.