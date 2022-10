Mathieu van der Poel geeft er vroegtijdig de brui aan in koers die hij in extremis toevoegde aan zijn programma

Van der Poel voegde de Italiaans najaarswedstrijd in extremis nog toe aan zijn programma op de weg, enkele dagen nadat hij brons pakte op het WK gravel. Hij kreeg een voor hem uitstekend parcours voorgeschoteld, maar toen er een favorietengroep wegreed in de achtervolging op de vlucht van de dag was de Nederlander daar niet bij. Op iets minder dan 60 kilometer van de finish stapte Van der Poel samen met ploegmaat Stefano Oldani uit koers.

Aan het slechte weer heeft het alleszins niet gelegen, want de temperatuur schommelt in de regio Veneto schommelt vandaag rond de 21 graden. Vrijdag maakt Van der Poel nog zijn opwachting in de Serenissima Gravel, een gravelwedstrijd op Italiaanse bodem. Daarna is het wachten op de bekendmaking van zijn veldritprogramma.

Trentin schenkt UAE zege

Het waren Jay Vine en Nicola Conci, ploegmaats van Van der Poel en Xandro Meurisse, die met een elitegroep in de heuvelzone halfweg de wedstrijd de oversteek maakten naar drie vroege vluchters, met daarbij de Belg Ludovic Robeet. Uit de kopgroep van vijftien koplopers die zich zo had gevormd, reden op de slothelling in het lokale circuit vijf renners weg: Miguel Angel Lopez, Matteo Trentin, Alessandro De Marchi, Rémy Rochas en vroege vluchter Mattéo Vercher.

In de slotkilometers counterde Trentin alle aanvalspogingen, en zo geraakte hij voorop met de Fransman Rochas. De 33-jarige Italiaan maakte het nadien vlot af voor Rochas en diens landgenoot Vercher. In de zegestand van de WorldTour-teams staan Jumbo-Visma en UAE Team Emirates enkele dagen voor het einde van het seizoen nu samen aan de leiding met elk 48 overwinningen, één meer dan Quick-Step Alpha Vinyl.