Eerste geboortebos van Genk komt in natuurgebied Melberg

Ouders van kindjes geboren in 2021 kunnen in de Melberg een geboorteboom planten.

“In 2021 zijn er 650 kinderen geboren in Genk”, zegt burgemeester Wim Dries. “Dat gaat dus een groot bos worden.” Het initiatief maakt deel uit van de boomplantacties van de stad Genk. “Dit najaar alleen al worden in totaal 3.500 nieuwe bomen geplant in Genk”, gaat schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen verder. “We willen de groenste centrumstad van Vlaanderen blijven. Op 24 november worden er in Kattevennen 1.500 inheemse bomen geplant door leerlingen van de tweede en derde graad van het lager onderwijs en op 4 december komen aan de Nieuwe Kuilenweg nog eens 350 boompjes in de plaats van bamboehaard.” (cn)