Geliefde huisarts Goele (56) overleden na slepende ziekte: “Ze was er altijd voor haar patiënten”

Opglabbeekse huisarts Goele Janssen (56) is overleden na een slepende ziekte. De verslagenheid binnen het Buurtgezondheiscentrum Zenia en Althea vzw is groot. “Dit komt hard aan bij onze patiënten, het personeel en de dokters. Goele had een duidelijke visie en was het bindmiddel binnen onze Buurtgezondheidscentra”, zegt Anna, coördinator bij het BGC.