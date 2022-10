Federale ambtenaren krijgen pas vanaf april 2024 maaltijdcheques

De overheidsbonden reageren woensdag dan ook zwaar ontgoocheld. Volgens ACV Openbare Diensten pleegt de regering “woordbreuk”, doordat ze het voorakkoord dat in juni werd afgesloten niet respecteert. “De ambtenaren zijn de speelbal van de politiek geworden en betalen cash de politieke spelletjes op het hoogste niveau”, aldus vakbondsverantwoordelijke Johan Lippens. ACOD noemt de situatie dramatisch en zegt “compleet ontgoocheld” te zijn. “We gaan onze achterban raadplegen, maar dat er een reactie zal komen lijkt onvermijdelijk”, klinkt het bij Tony Six van de socialistische bond.

In juni van dit jaar sloten de vakbonden nog een voorakkoord met minister De Sutter. “Dat voorzag in een eerste loonsverhoging in twintig jaar bovenop de index”, merken de vakbonden op. Het was de bedoeling om de ambtenarenlonen marktconform te maken, terwijl er in de private sector de voorbije decennia wel verschillende loonsverhogingen hebben plaatsgevonden.

Maar na het begrotingsakkoord dat de federale regering dinsdag afklopte, blijkt dat de loonsverhoging met 2 procent er niet komt, net zomin als een hogere eindejaarstoelage. Voor de maaltijdcheques is het wachten tot de lente van 2024. De federale overheid telt zo’n 65.000 ambtenaren. “Wat zijn de resultaten van onderhandelingen nog waard?”, vraagt Lippens zich af. “Wil de regering nog sociaal overleg? (...) Wij zijn nochtans bereid om naar oplossingen te zoeken.”