Fluvius bekrachtigt hogere nettarieven voor gas en elektriciteit

De distributienettarieven - dat zijn de tarieven voor aanleg en onderhoud van het net - stijgen voor een gemiddeld gezin volgend jaar naar verwachting met 37 euro: met 15 euro voor elektriciteit en met 22 euro voor aardgas. De stijging komt er na jaren van daling en is een gevolg van de stijgende inflatie. Het is de Vlaamse energieregulator Vreg die bepaalt in welke mate de kosten mogen worden doorgerekend in de tarieven.

De raad van bestuur van Fluvius - de werkmaatschappij van de verschillende netbeheerders - heeft de verhoging nu dus bekrachtigd. Volgens Fluvius had de stijging van de nettarieven overigens veel hoger kunnen uitvallen: 137 euro in plaats van 37 euro. Een financiële inspanning van 119 miljoen euro door de netbeheerder maakt dat de nettarieven onder controle blijven, klinkt het.

Fluvius wijst er nog op dat de stijging van de nettarieven voor elektriciteit een gevolg is van hogere transmissiekosten bij hoogspanningsbeheerder Elia. Die stijgen met 50 miljoen euro in 2023. Fluvius is verplicht deze kosten in het distributienettarief door te rekenen. De eigenlijke middelen van Fluvius voor de distributie van elektriciteit zullen in 2023 9 miljoen lager liggen dan in 2022, klinkt het nog.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) reageerde vorige week nog “ontstemd” op de stijging van de kosten die Fluvius wilde doorrekenen. Ze riep de raad van bestuur op de stijging te voorkomen. De minister wou woensdag niet reageren op de beslissing van de raad van bestuur.