Dakloze krijgt 18 maanden cel voor bedreigen van ex: “Ik steek alles in de fik”

Het koppel leerde elkaar kennen in de opvang en ze begonnen een kortstondige relatie tot de vrouw aangaf toch eerder enkel vriendschappelijke gevoelens voor de dakloze man te koesteren. Op 3 januari van dit jaar belde de vrouw voor de eerste keer naar de politie omdat ze door haar ex werd lastiggevallen. “Hij dreigde om haar in elkaar te slaan als ze de woning niet buitenkwam”, zo sprak de Tongerse aanklager tijdens de behandeling van de zaak voor de rechtbank. “De politie stelde vast dat hij in een camionette op de parking tegenover de woning van het slachtoffer in Genk op de wacht stond.”

Hamer

Op 4 februari werden de agenten opnieuw opgeroepen. De man stond met een hamer aan de deur van de vrouw. “Hij stuurde dreigberichten zoals ‘ik sla de deur in met een hamer van vijf kilo!’ en ‘bel de politie en het leger maar want ik steek alles in de fik!’. Hij heeft toen een contactverbod gekregen maar het blijft bergafwaarts gaan met die man. Ondertussen leeft hij op straat. Ondertussen werd hij deze week opnieuw opgepakt voor feiten. Hij is de pedalen volledig kwijt”, aldus de aanklager. Op basis van de sms- en voicemailberichten zijn de feiten bewezen.

De man moest zich ook verantwoorden voor de diefstal van een nummerplaat en de bedreigingen aan een sociaal kantoor.

Effectieve celstraf

Volgens de rechter heeft de man al gunsten genoeg gehad in het verleden, na eerdere veroordelingen voor diefstal, intrafamiliaal geweld, bedreigingen en belaging. Zo werd hij op 3 mei van dit jaar door huurachterstanden uit zijn woning in Zutendaal gezet, maar al snel kreeg hij opvang van het CAW.

“Begin juli kreeg de justitieassistent echter de melding dat hij was buiten gegooid bij het CAW en terug op straat sliep. De aanleiding was dat er een onveilig gevoel was ontstaan bij de begeleiders en de medebewoners omdat hij verbaal agressief was. Ook tegenover de justitieassistent maakte hij zich boos, uitte hij bedreigingen en zei hij dat de bom ging ontploffen”, zo stelt de rechter in het vonnis.

Een gunst tot uitstel onder voorwaarden is volgens de rechtbank dus niet meer mogelijk. Voor alle feiten samen krijgt hij een effectieve celstraf van achttien maanden en een geldboete van 800 euro.