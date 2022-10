Wereldkampioen Formule E Stoffel Vandoorne verkast naar DS Penske

Het is al een tijdje een publiek geheim, maar nu komt het Frans-Amerikaanse team eindelijk met de officiële bevestiging: Formule E-wereldkampioen Stoffel Vandoorne (30) komt volgend seizoen uit voor DS Penske. Of Vandoorne tegelijk ook zijn rol van simulatorrijder bij het Mercedes F1-team kan behouden, is nog niet beslist.

Dat Stoffel Vandoorne na het behalen van de wereldtitel in de elektrische eenzitterij op zoek moest naar een nieuwe renstal was allang geweten. Mercedes ziet immers geen toekomst in de Formule E, en vergezelt Audi en BMW richting uitgang. Maar Vandoorne wil uiteraard zijn titel verdedigen en kan dat nu doen bij één van de sterkste teams uit de discipline.

“Eens Mercedes had aangekondigd een punt te zetten achter de Formule E ben ik op zoek gegaan naar een waardig alternatief”, vertelt de West-Vlaming ons. “Het moest een renstal zijn die races kan winnen en waarmee ik voor de titel kan strijden. Ik denk niet dat ik veel beter kon terechtkomen dan bij DS, dat in het verleden al twee constructeurs- en twee rijderstitels wist te behalen.”

© Xavi Bonilla / DPPI

Die rijderstitels werden behaald door Jean-Eric Vergne, de Fransman die volgend jaar de teamgenoot van Vandoorne wordt én de enige dubbele kampioen in de discipline. Al ziet de West-Vlaming het wel zitten om Vergne dat statuut af te snoepen. “Zolang ik maar de rijder word die ook twee titels kan veroveren”, zegt hij lachend. “Er zijn nog genoeg andere kandidaten om een tweede kroon te veroveren. Maar goed, ik zie de samenwerking met JEV (het koosnaampje voor Vergne, red.) helemaal zitten. Volgens mij kunnen we daar allebei beter van worden.”

Geen half werk

Vandoorne had ook in een andere discipline de teamgenoot van Vergne kunnen worden. Bij Peugeot, merk uit dezelfde Stellantis-groep als DS en actief in het WK endurance (WEC) en de 24 Uur van Le Mans, zochten ze immers nog een rijder voor het seizoen 2023. Die plek ging uiteindelijk naar de Zwitser Nico Müller.

“Kijk, het WEC is wel een kampioenschap dat me bevalt”, geeft Vandoorne toe. “Maar ik wil geen half werk leveren. Vorig jaar reed ik zowel in Formule E als in WEC en greep ik naast de titel in beide kampioenschappen. Dit jaar ging ik enkel in de Formule E aan de slag en werd ik wereldkampioen. Ik wil het niet helemaal zwart-wit stellen, maar het is duidelijk dat het helpt als je je op één discipline kan concentreren. Zeker volgend jaar wordt dat belangrijk, want in de Formule E wordt vanaf 2023 de Gen 3-auto gebruikt. Krachtiger, lichter én met nieuwe Hankook-banden. De rijder en het team die het potentieel van die bolide als eerste helemaal weten te benutten, zullen daar zeker zijn voordeel uit halen.”

© AP

Wat met simulator?

Toch zou Vandoorne naast zijn elektrische activiteiten ook nog een andere taak kunnen behouden: die van simulatorrijder bij het Formule 1-team van Mercedes. “Die beslissing is nog niet gevallen”, preciseert Vandoorne. “Maar er bestaat een mogelijkheid dat ik ook daar actief blijf, ja. Dat valt wel te combineren met mijn races voor DS.”

De eerste ePrix van het negende seizoen van de Formule E wordt half januari in Mexico City afgewerkt. Enkele weken eerder werken Vandoorne en zijn collega’s in Valencia al de officiële testdagen met de nieuwe Gen 3-bolide af.