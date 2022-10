Afperser met fles op hoofd knock-out geslagen in Diepenbeek

Een Diepenbekenaar heeft zich woensdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor afpersing. Hij stormde een winkel op het Lutselusplein in Diepenbeek binnen en eiste zwaaiend met een fles geld. De veertiger kreeg geen geld, maar in ruil zelf een slag met een fles op het hoofd.

De Diepenbekenaar was via de snelrechtprocedure voor de rechtbank gedaagd. Hij stuurde echter zijn kat. Op 8 juli stormde de veertiger de winkel binnen. De man, die onder invloed van alcohol was, wou geld en zette zijn eis bij door met een fles te zwaaien. “Hij slaagde erin om 20 euro uit de kassa te halen”, vertelde advocate Eline Verhelst in naam van de uitbater. Twee klanten in de nachtwinkel probeerden hem daarop te overmeesteren. Toen dat niet lukte, sloegen ze een fles drank stuk op het hoofd van de verdachte.

De betichte lag uitgeteld op zijn buik met bloed aan het hoofd op het moment dat de hulpdiensten arriveerden. De winkel was herschapen in grote wanorde. “Afpersing en geen diefstal met geweld”, oordeelde het parket. “Dat hij niet op zijn proces aanwezig is, maakt veel duidelijk over zijn ingesteldheid. In 2015 werd de verdachte ook al eens veroordeeld voor afpersing. De feiten zijn zeer ernstig. Ik vorder twee jaar cel.” De uitbater van de winkel, een man van Indische afkomst, was wel aanwezig. “Het gaat niet goed met mij. Ik sta nog altijd in de winkel en de verdachte komt er nog altijd. Ik heb schrik.”

Vonnis op 9 november.