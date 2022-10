Leerkrachten De Reindpad-Gelieren krijgen digi-les

In basisschool GO! De Reinpad-Gelieren trekt men dit schooljaar de kaart van de digitalisering. Tijdens een pedagogische studiedag werden de leerkrachten geschoold om mee te gaan in het verhaal van de Digisprong.

Maandag 10 oktober verzamelde het hele leerkrachtenteam voor een ICT-dag. De leerkrachten kregen tijdens deze studiedag verschillende workshops aangeboden waar ze leerden werken met heel wat digitale tools. “Zo was er een sessie rond bookwidgets die verzorgd werd door de organisatie Fourcast For education”, klinkt het. “Vanuit de hogeschool PXL kwam de lector Mediawijsheid een sessie geven over digitale prentenboeken en het programmeren met de blue-bots. De uitgeverij Van In kwam ons nieuwigheden vertellen over het leerplatform Bingel en de firma Prowise gaf een sessie over het werken met E-screens. Vol goesting zal het team de komende weken en maanden met deze tools aan de slag gaan in de klas.”