IN BEELD. Fans Club Brugge palmen Madrid in op Spaanse nationale feestdag, klaar voor nieuwe historische stunt in Champions League

De fans van Club Brugge hebben zin in een nieuwe stunt in de Champions League op het veld van Atlético Madrid. In aanloop naar de wedstrijd zit de sfeer er al goed in. Er zijn zo’n 2.000 Belgische fans in Madrid en die laten zich gelden, voornamelijk op de Plaza Mayor in het stadscentrum. De Spaanse nationale feestdag krijgt zo een blauw-zwart tintje.