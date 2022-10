Onderzoekers bevestigen: chocolade helpt tegen menstruatiepijn

Wie eens in de maand wordt geteisterd door menstruatiekrampen, weet hoe vervelend dat is. Een mens zou er alles aan doen om komaf te maken met die onuitstaanbare pijn. Warmwaterkruiken, pijnstillers, … noem maar op: we halen alles uit de kast. Volgens een nieuw onderzoek haal je voor volgende maand alvast best een reep chocolade in huis.

We hadden al langer zo onze vermoedens, maar wetenschappers van de Manisa Celal Bayar University in Turkije bevestigen die nu ook: chocolade helpt om menstruatiepijn te verlichten. Al hoef je (helaas) niet per se een hele reep naar binnen te spelen om van de voordelen te genieten.

Pure chocolade en ontspannende muziek

Volgens de onderzoekers zou je met name in de dagen vooraleer je menstruatie begint zo’n 40 milligram pure chocolade moeten eten. De wetenschappers ontdekten ook dat luisteren naar ontspannende muziek op de eerste dag van de menstruatie symptomen kan verlichten. De onderzoekers linken de voordelen van chocolade en ontspannende muziek aan de endorfines die onder invloed daarvan vrijkomen in ons lichaam en zo als het ware een natuurlijke pijnstiller zouden vormen.